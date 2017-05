Morata, il Milan fa sul serio e studia le mosse per arrivare allo spagnolo

di Eleonora Trotta

Il Milan insegue il suo sogno: Alvaro Morata. E come in ogni difficile trattativa di calciomercato che si rispetti, si è affidato ad un intermediario molto vicino sia all'attaccante ex Juve sia al Real Madrid per alimentare le speranze dei tifosi. Il piano è delineato: convincere il club spagnolo a scontare il prezzo del cartellino (da 60 a 40 milioni) e, nel contempo, il centravanti classe '92 ad accettare uno stipendio di circa 4-5 milioni a stagione. Condizioni non proprio competitive con le ricche offerte del Chelsea e dello United, ma il Milan vanta una carta esclusiva: può offrire a Morata, chiuso a Madrid da Benzema, una maglia da titolare nell'anno del Mondiale e la copertina della prima campagna acquisti della nuova proprietà. Non va poi sottovalutato il ruolo della fidanzata della punta iberica. Alice, che presto diventerà sua moglie, è italiana e pertanto alleata dei rossoneri.



L'affondo è atteso dopo la finale di Cardiff, anche se in queste settimane non verrà trascurato il piano B: Nikola Kalinic. Il duo Mirabelli-Fassone ha avviato da tempo i contatti con l'entourage dell'attaccante della Fiorentina, presente da qualche giorno pure nella lista dell'Inter. In odore di partenza un altro croato, Ivan Perisic.L'esterno offensivo dell'Inter resta tra i maggiori indiziati a lasciare a giugno Milano per consentire alla società di rientrare nei parametri del fair play finanziario. Le offerte migliori, per ora, portano la firma di Psg e United, disposte a sborsare circa 50 milioni di euro. Nei giorni scorsi l'ex Wolfsburg ha cenato a Roma insieme a Ruediger e Dzeko; a fine serata è stato raggiunto dal ds Ausilio per un saluto e un veloce confronto, magari proprio sul futuro.



Viaggia, invece, verso la conferma un suo connazionale, Mario Mandzukic. L'agente dell'attaccante bianconero ha una trattativa con il dg Marotta per il rinnovo del contratto valido fino al 2019. L'offerta del Besiktas è stata così accantonata: la reciproca volontà è quella di allungare il matrimonio. A proposito di rinnovi, Iniesta, accostato alla Juve e in scadenza con il Barcellona nel 2018, non scarta l'ipotesi addio: “C'è sempre la possibilità di non chiudere la carriera qui – spiega a 'Rac1'-. La mia intenzione, ad ogni modo, è rispettare il contratto”. Dani Alves lo aveva invitato a Torino, lui con le sue velate dichiarazioni fa sognare i tifosi bianconeri ma valuta in particolare un'esperienza in Qatar, Cina o Usa.

