Roma, Defrel a Trigoria: «Contento di essere in una grande, non vedo l’ora di ricominciare»

di Redazione Sport

Gregoire Defrel è arrivato a Trigoria e sarà un nuovo calciatore della Roma. Ieri il club giallorosso ha chiuso l’accordo con il Sassuolo: il francese approderà in giallorosso grazie ad un’operazione da 20 milioni di euro (cinque di prestito oneroso, 15 di riscatto obbligatorio) più tre di bonus.



Appena arrivato, l’attaccante ha rilasciato alcune dichiarazioni: «Sono molto felice di essere in una big, non vedo l’ora di ricominciare. Non ho ancora parlato con Di Francesco. Forza Roma». Defrel è giunto a Trigoria in macchina insieme al proprio procuratore Pocetta. Ad attenderli, il ds Monchi e il dg Mauro Baldissoni. Domani mattina Defrel si sottoporrà alle visite mediche a Villa Stuart e poi partirà per gli Stati Uniti con Cengiz Under e con i dirigenti.

