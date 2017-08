Roma, Iturbe si trasferisce in Messico: contratto di quattro anni con lo Xolos di Tijuana

di Gianluca Lengua

Ramon Monchi ha piazzato Juan Manuel Iturbe a meno di 15 giorni dalla fine del mercato estivo: l’esterno domani volerà in Messico per unirsi al Club Tijuana. Il giocatore è stato ceduto in prestito con obbligo di riscatto fissato ad 5 milioni di euro e al suo arrivo svolgerà le visite mediche per poi firmare un contratto di 4 anni. Classe 1993, dopo la stagione al Verona (33 presenze e 8 gol) che ha convinto Sabatini ad acquistarlo per 27 milioni nell’estate del 2014, il calciatore paraguaiano non si è più ripetuto inanellando una dopo l’altra stagioni fallimentari. Un flop costato caro alla Roma che dopo un anno e mezzo (gennaio 2016) ha lo girato in presto al Bournemouth dove ha collezionato appena due presenze, poi è tornato a Roma e a gennaio 2017 è passato al Torino, anche lì un solo gol in 16 presenze. Adesso una nuova sfida, questa volta in Messico e lontano dalle critiche europee Iturbe proverà a tornare il calciatore che ha fatto innamorare mezza serie A.

© RIPRODUZIONE RISERVATA