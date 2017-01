Juan Manuel Iturbe lascia la Roma e vola a Torino, da Mihajlovic. L'attaccante esterno classe classe '93 si sottoporrà oggi alle visite mediche di rito prima della firma sul contratto: il suo ingaggio fino al termine della stagione, di circa 1,2 milioni, verrà pagato interamente dai granata. La formula stretta, senza particolari ostacoli, tra i due club è invece un prestito con diritto di riscatto a circa 12 milioni. L'ok è arrivato appena il presidente Cairo si è impegnato a pagare i 6 milioni per il riscatto anticipato di Iago Falque. Uno dei tanti vecchi compagni, in contatto con l'argentino durante queste settimane di colloqui e mediazioni. Proprio la colonia degli ex giallorossi, formata da Castan, lo spagnolo e Ljajic, ha rappresentato uno stimolo in più per il giocatore 23enne.



RUOLO MIHAJLOVIC

Un altro calciatore che si è affidato alla cura Mihajlovic per provare a tornare ai livelli del passato quando, nell'estate 2014, la Roma versò al Verona quei 22 milioni di euro più bonus. Il ruolo del tecnico si è rivelato così fondamentale: Iturbe, già durante i primi contatti telefonici, è rimasto immediatamente colpito dal carisma del serbo e dalla sua ferma volontà di chiudere in tempi stretti l'affare. Un'altra operazione tra la Roma e il Torino, che ha fornito poi l'assist per approfondire il passaggio di Skorupski, in vista di giugno. Le parti avrebbero già trovato una prima intesa sui 7 milioni per il cartellino del portiere polacco, scelto da Cairo per il post Hart.