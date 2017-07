Roma, ufficiale Kolarov: «Il mio obiettivo è sempre lo stesso: vincere. La Lazio? Da oggi è un'avversaria»

Aleksandar Kolarov è ufficialmente un giocatore della Roma. Il club ha ufficializzato sul proprio sito internet l'ingaggio, confermando le cifre già trapelate: 5 milioni di euro al Manchester City e contratto fino al 2020 per il giocatore.



«Non posso e non voglio negare il mio passato. Però in questo momento sono alla Roma e come ho dato il 100% alla Lazio ora darò più del 100% alla Roma. La Lazio è stata una bella esperienza, però da oggi loro sono miei rivali sul campo. Sono molto contento di essere qui - le parole del serbo - certi giocatori li conoscevo prima, gli altri invece no, ora ci sarà tutto il tempo di conoscerci meglio». Il ds Monchi, riconosce l'ex City, «è stato molto importante in questa trattativa, è stato molto chiaro con me e io molto chiaro con lui: abbiamo trovato l'accordo praticamente in due minuti». A Roma ritroverà Edin Dzeko, con cui ha giocato diversi anni a Manchester: «Io ed Edin siamo rimasti in contatto da quando lui è andato via. Ho parlato con lui della Roma e mi ma raccontato solo cose belle. Sono contento di giocarci ancora insieme. L'obiettivo è sempre quello di vincere. Darò il 100% per vincere ogni partita e provare a conquistare qualche trofeo».

Benvenuto brate #Kolarov #reunited #romatour #forzaromasempre Un post condiviso da Edin Dzeko (@ed_dzeko) in data: 22 Lug 2017 alle ore 19:33 PDT

«Sono molto contento di essere qui - ha dichiarato il 31enne serbo - Darò più del 100% alla Roma, il mio obiettivo è sempre uno: vincere». «Aleksandar è un calciatore con grande esperienza e che può dare da subito il suo contributo per il Club - ha commentato il ds- Penso che con lui cresceremo sia dentro sia fuori dal campo».ha raggiunto i nuovi compagni aed è già sceso in campo per i primi allenamenti. Il serbo liquida anche il discorso

