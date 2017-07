Roma, Monchi acquista Kolarov dal City: 5 milioni e contratto di 3 anni

di Gianluca Lengua

Kolarov-Roma, la trattativa è andata in porto e il giocatore del Manchester City vestirà giallorosso. Dopo un passato alla Lazio il terzino sinistro ha scelto di tornare nella Capitale: l’operazione si è chiusa sulla base di 5 milioni di euro che saranno versati nelle casse del club inglese senza bonus, al giocatore, invece, sarà corrisposto uno stipendio di 2 milioni a stagione per 3 anni.



L’acquisto dell’ex biancoceleste ha scatenato la polemica su Facebook di alcuni tifosi della Roma che in nome della rivalità cittadina avrebbero preferito l'ingaggio di un altro giocatore, la scelta, però, è ricaduta su Kolarov che lascerà Houston dove è in tournée con il Manchester e nelle prossime ore raggiungerà i suoi nuovi compagni a Boston. Aleksandar andrà a ricoprire un ruolo che fino ad oggi è rimasto scoperto, visto l’infortunio al ginocchio di Emerson Palmieri e che ha costretto Di Francesco ad adattare Hector Moreno, ma con scarso profitto. Adesso Eusebio ha il suo terzino sinistro, all’appello manca solo l’attaccante destro.

