Roma, nuovi contatti per Pellegrini e Klaassen. Sull'olandese c’è anche la Lazio

di Eleonora Trotta

Pellegrini più Klaassen. Anche oggi il ds Monchi ha lavorato ai due obiettivi per il centrocampo della Roma: risultano nuovi contatti sia con l'entourage del giovane talento del Sassuolo (ieri c'è stato il secondo incontro a Trigoria) sia con quello del duttile trequartista dell'Ajax. Come è noto, il club giallorosso deve trovare l'accordo con Pellegrini per esercitare il diritto di recompra (10 milioni di euro). E la volontà del ds spagnolo è quella di raggiungere velocemente l'intesa. Su Klaassen invece si è scatenata una vera e propria asta internazionale: in Italia piace a Lazio, Napoli, Juve, Inter e Milan, mentre all'estero è seguito con particolare attenzione dall'Everton. L'Ajax per una sua cessione chiede circa 20 milioni di euro.

