Roma, preso Clément Grenier, centrocampista del Lione: arriva in prestito

di Gianluca Lengua

Preso Clément Grenier, nato ad Annonay, 7 gennaio 1991. E' un calciatore francese, centrocampista del Olympique Lione. In arrivo nella capitale, operazione di mercato portata a termine in gran segreto: arriva in prestito non oneroso con diritto di riscatto fissato a 3,5 milioni. Il centrocampista del Lione sbarcherà questo pomeriggio a Ciampino con il volo delle 17.50, domani le visite mediche. Centrocampista offensivo, dotato di buona tecnica, abile nei dribbling e buon tiratore di calci piazzati. Con la maglia del Lione ha giocato 104 partite, realizzando 13 reti

