Roma, Ruediger-Chelsea affare fatto: a Pallotta 35 milioni più bonus

di Gianluca Lengua

Il Chelsea sta definendo l’acquisto di Antonio Ruediger. A riferirlo sono i media inglesi secondo i quali il difensore della Roma avrebbe raggiunto Londra per mettere la firma sul contratto che lo legherà ai Blues, a Pallotta andranno 35 milioni di euro più 4 di bonus. Una mossa ideata dal direttore sportivo Monchi per rimediare alla trattativa saltata tra lo Zenit e Manolas. Dopo Salah al Liverpool, Paredes in Russia e Szczesny che torna all’Arsenal, un’altra pedina lascia la Capitale: al posto di Toni potrebbe arrivare Foyth, anche se sull’argentino ha messo gli occhi lo Zenit di San Pietroburgo. Ruediger è stato acquistato nel 2015 e pagato 13 milioni di euro, la scorsa estate si è infortunato in nazionale al legamento crociato anteriore del ginocchio destro che lo ha costretto a saltare l’Europeo e stare fermo per 4 mesi.



GIOVEDI’ IL RADUNO

Le lettere di convocazione sono partite ed hanno raggiunto tutti i calciatori che giovedì si presenteranno a Trigoria per le visite mediche, per poi partire venerdì per Pinzolo. Tra questi non ci saranno tutti i giocatori impegnati dopo la fine del campionato con le rispettive nazionali, mentre torneranno molti esuberi in attesa di essere piazzati in giro per l’Italia o per l’Europa: tra i portieri Alisson e Lobont, in difesa si rivedrà Castan, in forse Zukanovic, Nura, Seck, Gyomber e Rui, sicuri Fazio, Jesus, Peres, Emerson e Karsdorp. A centrocampo Florenzi, Vainqueur, Gerson, Gonalons; in attacco Perotti, Sadiq e Tumminello. A questo elenco si aggiungeranno alcuni ragazzi della Primavera, ma solo domani saranno divulgati i nomi.

