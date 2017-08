Schick, la Juve insiste, ma la Roma spera

di Stefano Carina

Avanti, c’è posto. No, non è il remake del capolavoro neorealista di Mario Bonnard ma più prosaicamente la fotografia della trattativa per Schick. Ieri è stata una giornata a dir poco convulsa. Quando infatti Roma e Inter attendevano una risposta definitiva dal centravanti ceco, a Genova presso l’hotel Melià, Juventus e Sampdoria insieme con gli agenti del calciatore si sono incontrati cercando l’intesa a sorpresa. ASTA SELVAGGIA L’offerta bianconera (30,5 milioni più la...

© RIPRODUZIONE RISERVATA

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

selezionati dal quotidiano

selezionati dal quotidiano Le edizioni del giornale ogni giorno

su PC, smartphone e tablet SCOPRI LA PROMO