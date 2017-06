Chelsea, Costa scaricato da Conte con un sms: «E' una vergogna». Il Milan ci pensa

di Eleonora Trotta

Antonio Conte scarica Diego Costa. E, per giunta, via sms. A rivelarlo è stato l'attaccante spagnolo, rimasto in panchina nell'amichevole di ieri sera tra le Furie rosse e la Colombia (2-2), secondo il quale il tecnico della squadra campione d'Inghilterra glielo avrebbe comunicato con un messaggino. «Conte mi ha comunicato via sms che non giocherò più al Chelsea. Vuole vendermi, non rientro nei suoi piani. I miei rapporti con il manager non sono stati granché in questa stagione - ha ammesso il 28enne di origini brasiliane - Evidentemente non devo aver fatto abbastanza bene (ma in Premier ha segnato 20 gol, ndr). Ma così è una vergogna: ho dovuto girare io il messaggio alla società, per sapere che cosa intende fare. Ma intanto è chiaro che il tecnico vuole fare a meno di me e che quindi dovrò trovarmi una squadra».



Non è un segreto che il giocatore gradirebbe tornare all'Atletico Madrid, da dove il Chelsea lo prelevò nel 2014; il problema è lo stop al mercato imposto dalla Fifa al club madrileno, che potrebbe muoversi solo a partire dalla prossima sessione invernale. E la volontà di Costa, nella stagione che porterà al Mondiale, vacilla. «Sarebbe molto bello tornare a Madrid - ha sottolineato - Ma stare fermo cinque mesi sarebbe duro per me, ho bisogno di giocare. Soprattutto perché sarà l'anno dei Mondiali».



Per questo l'agente del centravanti, Jorge Mendes, ha fissato un appuntamento con il duo Mirabelli-Fassone. E il Milan, a questo punto, potrebbe essere un'opportunità da non perdere. Un altro assistito di Jorge Mendes e nel mirino dei meneghini è André Silva (40 milioni). Ma i rossoneri non si fermano qui: presto ci sarà un rilancio per Andrea Belotti, al centro anche di un dialogo tra United e Torino. E Morata? Per lui arriverà una nuova offerta siglata da Mourinho, letteralmente scatenato in questa fase.



SOGNO VERRATTI

La giornata di calciomercato internazionale è diventata frenetica anche per il pressing del Barcellona su Marco Verratti. Il club blaugrana, alla ricerca di un nuovo Iniesta, ha individuato nel regista del Psg l'innesto giusto per impreziosire la propria campagna acquisti estiva. L'ostacolo però è sempre lo stesso: il presidente dei transalpini, Al-Khelaifi, letteralmente innamorato del talento della Nazionale.

