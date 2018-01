â€‹Football leaks, Messi nel mirino del fisco per la fondazione

Leo Messi è di nuovo nel mirino del fisco spagnolo per presunti illeciti commessi dalla Fondazione benefica che porta il suo nome e che a quanto risulterebbe aveva come scopo principale arricchire l'argentino. È quanto rivelano dei documenti che la piattaforma «Football Leaks» ha reso disponibili al settimanale tedesco Der Spiegel e da questo condivisi con il consorzio Eic di cui fa parte 'L'Espressò che ha pubblicato sul proprio sito un'anticipazione di un'inchiesta in uscita domenica sul settimanale. La polizia tributaria - scrive l'Espresso - indaga sulla Fondazione Leo Messi che ha ricevuto contributi per milioni dal Barcellona. Solo in parte i soldi sarebbero però stati impiegati per aiutare i poveri del mondo, il grosso sarebbe rimasto nella disponibilità della famiglia Messi. Ora il calciatore, già condannato per evasione a maggio, cerca un accordo per evitare il carcere. Secondo le carte, per cercare di regolarizzare la sua posizione Messi avrebbe versato al fisco 12 milioni di euro a fine 2016, soldi ricevuti dal Barcellona.



© RIPRODUZIONE RISERVATA