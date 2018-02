Pyeongchang, troppo vento: annullata la discesa libera maschile

di Mario Nicoliello

PYEONGCHANG – Nulla di fatto. Spira troppo vento sul pendio di Jeongseon e così la libera maschile viene annullata. Il soffio di Solo ha cominciato a farsi imponente sin dalla serata di sabato nella zona collinare distante una quarantina di minuti dal villaggio. Pertanto la giuria non ha fatto nemmeno uscire gli atleti dalle camere.



Rivoluzionato a questo punto il programma maschile dei prossimi giorni. Domani niente allenamento ufficiale in vista della combinata alpina, la quale è confermata per martedì 13. La libera saltata oggi è stata riprogrammata per giovedì 15 alle ore 11 coreane (le 3 italiane), mentre il supergigante maschile è stato posticipato a venerdì 16, sempre alle ore 11 locali. Venerdì 16 febbraio rimane anche l'ultimo giorno utile per completare le gare veloci in campo maschile.



Nessuna variazione al momento per il programma femminile, pertanto stanotte andrà in scena l'atteso slalom gigante con le azzurre Brignone, Foggia, Bassino e Moelgg attese a una grande prova. Oggi la sciata libera in pista è stata annullata per preservare il manto.

