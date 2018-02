Il Sei Nazioni inizia oggi al nuovo Villaggio al Tre Fontane: maxischermi e tanta birra per Galles-Scozia e Francia-Irlanda

di Christian Marchetti

Sei Nazioni 2008-Sei Nazioni 2018. Dieci anni di Villaggio, il tradizionale spazio che accoglie i tifosi del rugby prima e dopo le partite. Dieci anni in cui l'Italia, per la prima volta, ha scoperto un modo nuovo di partecipare all'evento sportivo. Novità di quest'anno: oggi sabato 3 febbraio, al Tre Fontane, sorgerà un altro Villaggio che farà da "cugino" nonché apripista di quello, oramai tradizionale, al Foro Italico.



Per i tanti tifosi già nella Capitale (solo per gli inglesi si conteranno almeno 20mila supporter), attorno allo storico campo in zona Eur, nascerà infatti "Rugby Experience - Captain's run dei tifosi". Ricchissimo il programma: si partirà alle 10 del mattino con un triangolare tra le selezioni regionali di Abruzzo, Campania e Lazio Under 16 e 18 al quale seguirà un raggruppamento di minirugby. A partire dalle 15.15, un maxischermo offrirà invece le immagini di Galles-Scozia e Francia-Irlanda, i due match con cui si inaugura il Sei Nazioni 2018. E oltre all'evento rugby, la musica dal vivo e le aree ristoro, fun e social.



Villaggio è anche “IV Tempo, Rugby e Cultura”, l'iniziativa che propone vantaggi ai possessori dei biglietti per Italia-Inghilterra e Italia-Scozia: dall'ingresso gratuito ai più importanti musei di Roma nei week end di gara, alla partecipazione alle presentazioni di libri dedicati al rugby, incontrando anche gli azzurri, nelle librerie Feltrinelli; dalla valorizzazione delle cucine tipiche regionali nelle aree ospitalità e nel Villaggio, alla partecipazione alle visite guidate organizzate dal Fondo Ambiente Italiano (FAI) a spasso per il Parco del Foro Italico. E ancora i progetti esterni, con il coinvolgimento degli studenti del dipartimento Comunicazione dell'Università “La Sapienza”, le campagne istituzionali per sensibilizzare sull'uso della bici e dei mezzi pubblici (“per un torneo a impatto zero”: non male da uno sport che vive di impatti, almeno sul piano fisico), la raccolta delle eccedenze alimentari nell'area ospitalità e nel Villaggio in favore delle mense dei poveri, il ripristino delle condizioni del Parco del Foro Italico nell’immediato post-evento attraverso l’impiego di personale volontario in supporto all'AMA. Infine la sensibilizzazione su temi come le carceri, le comunità a rischio, l'accoglienza, l'integrazione e la violenza sulle donne.



Il Villaggio Terzo Tempo e le iniziative culturali a esso correlate sono gradite anche dagli ospiti stranieri. Solo per Italia-Inghilterra di domenica 4 febbraio se ne preparano qualcosa come 20.000. «Vogliamo lanciare un messaggio agli inglesi, padri di questo sport - spiega il responsabile Grandi Eventi della Federugby Pier Luigi Bernabò - Mostrare loro la forza di questo sport non soltanto per il coinvolgimento che offre grazie allo spettacolo in campo. Non a caso, tutte le comunicazioni ai tifosi saranno in doppia lingua».

