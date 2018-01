Australian Open, avanti Seppi e Nadal, al terzo turno anche la baby prodigio Kostyuk

Passa al terzo turno Andreas Seppi agli Australian Open. Il 33enne altoatesino, numero 76 della classifica mondiale e fresco reduce dal successo nel challenger di Canberra, ha superato oggi in tre set il giapponese Yoshihito Nishioka, con il punteggio di 6-1 6-3 6-4 in poco meno di due ore di gioco. Un match sempre dominato in cui Andreas ha sempre tenuto a distanza il 22enne rivale, numero 168 del ranking. Nel terzo parziale Seppi ha annullato una pericolosa palla break sul 4-4, quindi sul 5-4 ha strappato il servizio al rivale chiudendo la pratica. Una buona notizia anche in chiave Davis visto che Nishioka potrebbe essere avversario dell'Italia nella sfida con il Giappone in programma nel primo week end di febbraio a Morioka.



Tutto facile per Rafa Nadal agli Australian open. Il fuoriclasse spagnolo ha passato il secondo turno superando agevolmente l'argentino Leonardo Mayer in tre set con il punteggio di 6-3 6-4 7-6, in poco più di due ore e mezza di gioco. Al terzo turno, il numero uno del mondo se la vedrà con il bosniaco Damir Dzumhur, che all'esordio del torneo ha eliminato Paolo Lorenzi. Nella notte il francese Jo-Wilfried Tsonga ha vinto a fatica contro il canadese Denis Shapovalov (3-6, 6-3, 6-1, 6-7 7-5) dopo oltre tre ore e mezza di battaglia. Vittoria facile infine per il croato Marin Cilic che ha battuto Joao Sousa con il punteggio di 6-1 7-5 6-2. In campo femminile, ha rischiato molto la danese Caroline Wozniacki che pure agli Aus Open è la seconda testa di serie, contro Jana Fett, addirittura numero 119 del ranking. Poi la polacca ha preso il sopravvento e firmato la partita con il punteggio di 3-6 6-2 7-5. Passa con qualche fatica anche Elena Svitolina, contro la ceca Katerina Siniakova per 4-6 6-2 6-1



Con appena 15 anni, l'ucraina Marta Kostyuk è approdata al terzo turno degli Australian Open di tennis, eguagliando il record ci precocità di Martina Hingis a Melbourne. La Kostyuk, nata il 28 giugno 2002 a Kiev, ha sconfitto l'australiana Olivia Rogowska 6-3, 7-5 nella sfida che ha aperto le gare sul Margaret Court. In questo modo, ha eguagliato il record che della Hingis, che nel 1996 ha raggiunto il terzo turno in Australia con 15 anni, sebbene con alcuni mesi meno dell'ucraina. La svizzera raggiunse i quarti di finale in quell'edizione. La giocatrice più giovane a raggiungere il terzo turno di un Grande Slam di tennis è stata però la croata Mirjana Lucic-Baroni, agli Us Open del 1997. Anche lei a 15 anni, ma più giovane di Hingis e Kostyuk. L'ucraina, campionessa juniores in Australia lo scorso anno, ha ricevuto un invito dall'organizzazione per disputare le qualificazioni ed è riuscita ad avanzare al tabellone principale dopo aver superato le tre partite della fase di qualificazione. Poi al primo turno, ha sconfitto la cinese Shuai Peng, che occupa la venticinquesima posizione nella classifica Wta. «Sono felice, semplicemente felice», ha spiegato la Kostyuk dopo aver battuto la Rogowska. La giovane ucraina, numero 522 della classifica, ora avrà una missione difficile nel terzo turno, visto che si troverà di fronte la connazionale Elina Svitolina, quarta favorita a Melbourne.

