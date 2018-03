Serena Williams, quattro cartelli giganti dal marito: «Miglior mamma di sempre»

Quattro cartelloni pubblicitari giganti per celebrare «la miglior mamma del mondo». Li ha fatti installare Alexis Ohanian, marito di Serena Williams, nei pressi di Palm Springs, lungo la strada Interstate numero 10 in California in onore del ritorno nel circuito dell'ex numero uno del mondo - a febbraio scesa in campo in Fed Cup -, attesa protagonista la prossima settimana al torneo di Indian Wells. I pannelli, uno dopo l'altro, compongono la frase «Migliore» «Mamma» «Del Mondo» per terminare poi con la foto della campionessa statunitense insieme alla figlia Alexis Olympia (nata il 1° settembre scorso) con la sigla G.M.O.A.T per «Greatest Momma of All Time», la miglior mamma di sempre. Un originale regalo da parte dell'imprenditore americano, fondatore di Reddit, che si è ispirato al film «Tre manifesti a Ebbing» (titolo originale «Three Billboards Outside Ebbing, Missouri»), candidato al premio Oscar. «Ho voluto solo sottolineare il benvenuto per il suo ritorno al tennis. Li ho disegnati io stesso, con un piccolo aiuto di Jr», ha spiegato Ohanian sui propri profili social. Serena Williams, 36 ans, non ha più disputato un torneo WTA dalla conquista degli Open d'Australia 2017, suo 23esimo titolo Slam.



