Record per Venus Williams: 1000 match da professionista

Con il successo nel weekend per 6-1, 6-4 contro l'olandese Arancia Rus in Fed Cup, Venus Williams taglia il traguardo del millesimo match nel tennis pro. L'americana ha cominciato il suo lungo cammino a 14 anni facendo la sua prima apparizione ad Oakland il 31 ottobre 1994. Da allora, è stata protagonista per 25 stagioni, ha giocato 277 tornei vincendone 49 (5 Wimbledon e 2 Us Open, in 16 finali Slam, dove ha un bilancio di 262-69 e il record di 77 presenze nel tabellone di singolare), il primo Wta Tour l'ha firmato ad Oklahoma City 1998 contro la numero 2 del mondo Lindsay Davenport, il primo Slam l'ha conquistato a Wimbledon 2000, l'ultimo sempre ai Championhips 2008, mentre l'ultima finale Major l'ha disputata agli Australian Open 2017 (doppiandola a Wimbledon). Il 25 febbraio 2002 è diventata n. 1 del mondo e ci è rimasta 11 settimane. Si è qualificata 11 volte al Masters, ha conquistato 5 medaglie olimpiche (quattro ori, un oro e tre in doppio, e un argento nel misto), ha giocato in 31 diversi paesi.

