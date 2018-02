San Pietroburgo, Wozniacki vola ai quarti di finale

La campionessa dell'Australian Open Caroline Wozniacki si è qualificata ai quarti di finale del torneo Wta di San Pietroburgo (cemento indoor, montepremi 799.000 dollari). La 27enne danese, numero 1 del mondo e del seeding, ha sconfitto la 15enne russa Anastasia Potapova, numero 235 del ranking Wta e in tabellone con una wild-card, per 6-0, 6-1 in un'ora e sette minuti.



