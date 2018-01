Tennis, la Sharapova eliminata in semifinale dalla Siniakova a Shenzhen

di Redazione Sport

Maria Sharapova ko in semifinale al torneo Wta di Shenzhen (cemento, montepremi 750.000 dollari). La russa, ex numero 1 del mondo ma ora 60, è stata battuta dalla ceca Katerina Siniakova, numero 48 Wta e 6 del seeding, con il punteggio di 6-2, 3-6, 6-3 in poco meno di due ore. Siniakova affronterà in finale la romena Simona Halep, numero 1 del mondo e del tabellone.

