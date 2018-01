Karolina Pliskova si è qualificata per la semifinale del torneo Wta di Brisbane (cemento, montepremi 1 mln dollari). La ceca, numero 4 del mondo e seconda testa di serie, ha sconfitto in rimonta l'estone Kaia Kanepi, numero 100 del ranking Wta e proveniente dalle qualificazioni, per 3-6, 7-5, 6-2.

