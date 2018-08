Aarhus, oro per l'Italia ai Mondiali di vela: Tita e Banti i campioni azzurri

Oro per l'Italia ai Mondiali di vela in corso ad Aarhus, in Danimarca. La coppia formata da Ruggero Tita e Caterina Banti ha vinto il titolo della classe Nacra 17 (che, con i suoi 'catamarani volantì, farà parte del programma dei Giochi di Tokyo 2020) al termine della 'medal racè di oggi. Tita-Banti erano in testa già prima delle regate conclusive, e oggi hanno mantenuto il comando diventando campioni del mondo

