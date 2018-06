Al Giro del Delfinato Impey vince la prima frazione in linea. Nibali attacca nel finale

di Francesca Monzone

Il campione sudafricano Daryl Impey della Mitchelton Scott ha vinto in volata la prima tappa in linea del Critérium del Delfinato: 179 chilometri da Valence a Saint Just Saint Rambert.

Al secondo posto il francese Alaphilippe della Quick Step Floors seguito da Ackermann della Bora Hansgrohe. In classifica generale ora il sudafricano è a soli 2” dal leader della corsa Kwiatkowski della Sky. Nel finale da apprezzare l’attacco a sorpresa di Vincenzo Nibali, che ad un chilometro dal finale ha cercato la fuga. Il siciliano è stato ripreso dopo circa 300 metri dai treni dei velocisti. Damiano Caruso della BMC con il settimo posto è stato il primo italiano a tagliare il traguardo.

La corsa è stata caratterizzata da una fuga a tre partita pochi chilometri dal via con Edet della Cofidis, Feilli della Fortuneo e Craddock della EF Drapack. I tre fuggitivi hanno raggiunto un vantaggio massimo di 6 minuti e sono stati ripresi dal gruppo a circa 20 chilometri dal finale. La corsa è entrata nel vivo negli ultimi 10 chilometri con la Sky e la Quick Step Floors in testa a fare il ritmo.

Nel finale il primo attacco è stato lanciato da Alaphilippe che ha fatto allungare il gruppo, ma la mossa vincente è arrivata da Impey che dopo la discesa finale è rimasto davanti ed è riuscito a partire bene per la volata vincente verso il traguardo. Per il sudafricano questa è la quarta vittoria stagionale. “ È stata una giornata molto difficile e non mi sentivo bene - ha dichiarato Impey dopo il traguardo - avevo detto al mio compagno Edmondson di non preoccuparsi per me e che se voleva poteva provare lui a vincere. A 200 metri dalla fine ho sentito di avere buone gambe e ho deciso di lanciare la volata. Mi sono stupito di questo finale perché a pochi giorni dal Tour de France ho battuto corridori come Kwiatkowski e Alaphilippe e questo è molto importante per me”.

Domani si correrà la terza tappa di 180,5 chilometri da Belleville a Beaujais. Ci saranno 5 GPM con il primo a 87 chilometri dal via. Il finale sarà una lunga discesa di quasi 30 chilometri fino al traguardo.

Ordine d’arrivo

1. Daryl Impey (Mitchelton-SCOTT) 4:24:16

2. Julian Alaphilippe (Quickstep-Floors) ST

3. Pascal Ackermann (Bora-Hansgrohe) STClassifica generale

1. Michal Kwiatkowski (Team Sky) 4:31:51

2. Daryl Impey (Mitchelton-SCOTT) +0:02

3. Gianni Moscon (Team Sky) +0:03

