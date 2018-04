Amstel Gold Race, Vince Valgren, terzo Gasparotto

di Francesca Monzone

Il danese Michael Valgren Andersen dell’Astana ha vinto in una volata a due, contro Roman Kreuziger della Mitchelton Scott, la Amstel Gold Race. Terzo posto per Enrico Gasparotto della Bahrein Merida, che si conferma il migliore degli italiani in gara. Il campione iridato Peter Sagan ha vinto la volata per il quarto posto davanti ad Alejandro Valverde della Movistar e Tim Wellens della Lotto- Soudal.

Valgren che in questa stagione aveva vinto anche la Omloop Het Nieuwsbla, oggi ha conquistato la prima classica della sua carriera. Per il danese dell’Astana quella di oggi è anche la rivincita su Enrico Gasparotto, di fatti il corridore della Bahrein Merida nel 2016, tagliò per primo il traguardo della classica della birra, proprio davanti a Valgren.



Ordine d’arrivo:

1 Michael Valgren (AST)

2 Roman Kreuziger (MTS)

3 Enrico Gasparotto (TBM)

4 Peter Sagan (BOH)

5 Alejandro Valverde (MOV)

6 Tim Wellens (LTS)

7 Julian Alaphilippe (QST)

8 Jakob Fuglsang (AST)

9 Lawson Craddock (EFD)

10 Jelle Vanendert (LTS)



