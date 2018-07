Ecco la nuova serie A: c'è il cartellino verde che premia gli onesti, tornano le retrocessioni

di ​Vanni Zagnoli

Nel calcio, in serie B, il cartellino verde è durato poco. Venne adottato nel 2016-17 per situazioni di eccezionale fairplay e il primo a vederselo sventolare fu Galano, del Vicenza, per avere segnalato all’arbitro che l’angolo non era a favore della sua squadra. Fu quasi un unicum, ma adesso nel volley potrebbe diventare un rituale. Il cartellino verde premierà chi si autoaccusa del tocco a muro, evitando così di far chiamare il videocheck della squadra avversaria, per non allungare inutilmente le partite. «A fine stagione - spiega l’ad della Lega volley, Massimo Righi -, la squadra che avrà ricevuto più cartellini avrà un premio economico che devolverà in beneficienza. In questo modo cerchiamo di accorciare le gare e poi di premiare il fairplay».



Si potrà chiamare il videocheck anche sull’invasione dei tre metri. «Abbiamo piazzato altre due telecamere sulla rete, coprendola tutta». La parola d’ordine è limitare i tempi morti, anche ai fini televisivi. A questo fine, nelle gare di supercoppa e coppa Italia, sarà lasciato un solo timeout per ogni allenatore, per ciascun set. «E’ una sperimentazione».



Dopo 6 anni, tornano le retrocessioni, saranno 2, in una superlega a 15 squadre. «Il blocco dei declassamenti - sottolinea sempre Righi - ha consentito di trovare stabilità economica ai club, adesso vediamo se resiste». Piacenza ha rinunciato all’A1, riparte dall’A2 con Hristo Zlatanov dg. Nel secondo campionato figurano 28 formazioni divise in due gironi e una sarà promossa, daln 2019-20 si creerà anche l’A3. Il colpo di mercato è stato di Perugia, con l’ingaggio di Leon, cubano naturalizzato polacco, arrivato dai campioni d’Europa del Kazan. «Come Cristiano Ronaldo alla Juve, dà maggiore visibilità al movimento - gongola il presidente Gino Sirci -. Auguro a tutti di centrare il nostro triplete». Riuscito a Modena, due anni fa, ovvero scudetto, supercoppa e coppa Italia.



Nella kermesse di Bologna c’è stato spazio anche per le due realtà romane, Civita Castellana e Roma, appunto. La Globo Scarabeo Civita Castellana deve fronteggiare la chiusura del palazzetto di Roma. Ma l’amministrazione del comune promette la riapertura del nostro impianto - spiegano i dirigenti -, anche per festeggiare la coppa Italia di serie A2». In A2 c’è anche Roma, il presidente Antonello Barani promette cautela: «In futuro puntiamo alla serie A, ma senza fretta. Non vogliamo ripetere gli errori del passato». Ovvero del passaggio repentino dallo scudetto alla sparizione. «La crescita sarà graduale, comunque abbiamo ambizioni».



Come la nazionale di Chicco Blengini, alla ricerca della chimica giusta, valsa l’argento olimpico. «Non ci sono pressioni esterne - chiarisce il ct -, a un mese e mezzo dal via, da Italia-Giappone al foro italico analizziamo gli errori commessi nella Nations».



A Modena Zaytsev torna a fare l’opposto e questo lo rende felice. «Anche in ottica nazionale, si è tranquillizzato. Abbiamo già ripreso a lavorare lunedì». Il weekend successivo alla finale mondiale di Torino, ci sarà subito la supercoppa, con le solite 4, sempre più rafforzate: Perugia e Civitanova, Trento e Modena. Nelle Marche arriva Robertlandy Simon, formidabile centrale cubano, che a Piacenza vinse Challenge cup e coppa Italia. Con Osmany Juatorena e Yoandy Leal compone un trio eccellente. «La serie A - conclude Blengini - aveva già campioni, adesso ancora di più». La presentazione della nuova serie A è stata punteggiata dall’umorismo di Paolo Cevoli e da due brani del film per la tv realizzato dalla Lega con la regia di Marco Caronna. Recitano Blengini e Piano, Giannelli e Lanza, è molto divertente.



LE DATE. La supercoppa sarà sabato 6 domenica 7 ottobre, la regular season inizierà la settimana successiva, il 14. La final 4 di coppa Italia il 9 e 10 gennaio. Il campionato terminerà il 24 marzo, una settimana dopo il via ai playoff. E’ confermata la finale al meglio delle 5 gare, con l’eventuale bella il 5 maggio.

