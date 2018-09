Atletica, Giomi a confronto con Malagò: «Tra noi totale sintonia»

Il presidente del Coni, Giovanni Malagò, e il segretario generale Carlo Mornati hanno incontrato a Palazzo H il presidente della Fidal, Alfio Giomi, per un confronto sullo stato dell'atletica italiana dopo i risultati sotto le aspettative della spedizione azzurra agli Europei di Berlino. «Non è stata una riunione di crisi, ma si è parlato di come finalizzare il lavoro fatto per vincere medaglie, come è nelle nostre possibilità», ha spiegato Giomi al termine del confronto, durato circa un'ora, con il capo dello sport italiano. «Abbiamo sviscerato tutti gli aspetti, con Malagò siamo in totale sintonia. Io ora riporterò questa chiacchierata al consiglio informale del 9 settembre, poi sulla base del mandato che mi sarà conferito potrò delineare un quadro complessivo e alla fine del mese definirò l'assetto della federazione per i prossimi due anni», ha evidenziato il numero uno della Fidal, ribadendo che «i principi ispiratori restano quelli stabiliti l'anno scorso: se realizzeremo tutto quello che abbiamo deciso di fare sicuramente avremo fatto grandi passi avanti».



Secondo Giomi «la crescita dell'atletica italiana quest'anno è diventata palese. Abbiamo fatto risultati splendidi, ma siamo mancati nel momento della verifica prima degli Europei. Certo non si può essere giudicati solo sulle medaglie, ma non ci sono dubbi che bisogna vincere anche quelle». A chi domanda se nel consiglio informale di domenica saranno prese decisioni sullo staff, Giomi ha risposto: «Questo uscirà fuori da quella riunione, io sto facendo tutti gli approfondimenti possibili. A Malagò ho illustrato certi aspetti che ci hanno trovato totalmente d'accordo, anche su come procedere. Serve un'analisi vera e non emotiva, poi -ha concluso- troveremo le contromisure»

