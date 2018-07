La Iaaf riammette altri 8 atleti russi come indipendenti

L'International Association of Athletics Federations, Iaaf, ha dato il via libera ad altri 8 russi di competere come atleti neutrali negli eventi internazionali. L'organo di controllo antidoping della Iaaf ha autorizzato a gareggiare Mariya Aglitskaya (100m ostacoli), Timofey Chalyy (400m ostacoli), Georgiy Gorokhov e Timur Morgunov (asta maschile), Ilya Ivanyuk (salto in alto), Vera Rudakova (400 metri ostacoli), Yevgeniy Rybakov e Fyodor Shutov (lunga distanza). Con gli otto atleti riammessi sale a 67 il numero totale di russi che gareggiano come indipendenti. Risale al novembre del 2015 la sospensione della federazione di atletica russa in seguito allo scandalo doping; la Iaaf ha inoltre reso noto che è stato revocato lo status di atleti neutrali per 5 russi mentre ad altri 62 è stata negata la riammissione.

