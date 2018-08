Atletica, Tamberi secondo a Eberstadt: salta 2,33 metri

Gianmarco Tamberi ritorna a salire. Il primatista italiano dell'alto salta 2,33 a Eberstadt, in Germania, e il secondo posto nel meeting vinto dall'australiano Brandon Starc a 2,36. Una misura realizzata dall'azzurro alla prima prova, dopo aver superato 2,30 al terzo tentativo. Ma soprattutto il 26enne marchigiano delle Fiamme Gialle riesce a riportarsi su risultati di questo livello, come non accadeva da oltre due anni, dall'infortunio che lo ha costretto a rinunciare ai Giochi di Rio 2016. «2 anni infiniti, 2 anni impossibili da raccontare, 2 anni di frustrazione, 2 anni... 2 anni per tornare a volare! Grazie a tutti voi che mi avete sempre sostenuto e dato parole di conforto, finalmente possiamo dirlo, urlarlo... Halfshave is back!», ha scritto «Gimbo» sul suo profilo facebook.



