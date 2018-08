Atletica, Tortu: «Sto molto bene, sono carico per Berlino»

«Il mio obiettivo è quello di dare il meglio di me stesso e fare il mio record personale. Vado deciso a battermi per qualcosa di importante. È il mio modo di essere, penso più a me stesso che agli altri, voglio arrivare agli Europei, l'appuntamento più importante dell'anno, per fare il mio personale. Da 9'98 in giù tutto è ben accetto«. Così il primatista italiano dei 100 metri in 9»99 a Madrid, Filippo Tortu, alla vigilia della partenza per gli Europei di Berlino. «Come ci arrivo? Sto molto bene, in questi giorni ho finito la preparazione a Castel Porziano con la Guardia di Finanza in cui abbiamo visto molte cose buone. Sono molto fiducioso e voglioso di arrivare a Berlino». «Siamo una squadra davvero numerosa e ricca di grandi campioni e talenti - ha specificato il velocista milanese alla festa della festa della Fidal all'Acqua Acetosa - e anche con la staffetta abbiamo grandi possibilità di fare bene. È il mio secondo europeo ma sento che la squadra è più affiatata. Obiettivo a inizio anno era la finale, si pensa a quella e poi si vedrà».

