Augusta Masters, Woods giocherà con Fleetwood e Leishman

di Redazione Sport

Tiger Woods giocherà i primi due round della 82/a edizione del Masters al via domani al fianco di Tommy Fleetwood e Marc Leishman. Mentre Sergio Garcia, campione in carica, duellerà con Justin Thomas (a caccia della leadership mondiale) e il campione amatoriale Doc Redman. Francesco Molinari scenderà sul green dell'Augusta National in compagnia di Pat Perez e Kiradech Aphibarnrat. Avvincente anche il sorteggio che metterà di fronte Jason Day, Bubba Watson ed Henrik Stenson. Con Phil Mickelson, Rickie Fowler e Matt Kuchar che daranno vita ad un incontro tutto americano. Sfida interessante anche tra Hideki Matsuyama, Patton Kizzire e Paul Casey. Gli ultimi a scendere in campo saranno invece Dustin Johnson (n.1 del world ranking), l'olimpionico Justin Rose e lo spagnolo Rafa Cabrera Bello.

