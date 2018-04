Bebe Vio a fumetti per “Topolino”: arrivano le storie di Bebe... Pio

Bebe Vio sbarca a Topolinia e, per l'occasione, si “trasforma” in Bebe Pio. La campionessa di scherma paralimpica, mercoledì prossimo, sarà madrina di un cambiamento importante: il numero 3255 di Topolino, il settimanale storico di Panini Comics, arriverà in edicola con una veste completamente rinnovata all’insegna dell’alta leggibilità e vedrà l'atleta azzurra protagonista in una doppia veste. Quella “solita”, di fuoriclasse dello sport ma anche di simbolo di energia, grinta e gioia di vivere, che si è sottoposta alle domande dei Toporeporter, i lettori-giornalisti in erba reclutati dalla redazione. E quella a fumetto: Bebe, infatti, sarà protagonista di tre brevi storie – con i testi di Francesca Agrati e i disegni di Mattia Surroz - che richiamano episodi salienti della sua vita. Dalla sua celeberrima passione per i selfie, alla moda, fino ad arrivare al caro nonno che conserva tutte le sue medaglie: tre divertenti episodi che mettono in luce quanto l'azzurra sia speciale.



