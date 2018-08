Berlino, Marcia 20 km: Palmisano vince il bronzo. Ora a Perez, Drahotova d'argento. Stano è solo quarto

Medaglia di bronzo per Antonella Palmisano nella 20 km di marcia ai campionati europei di atletica leggera in corso a Berlino. La tarantina delle Fiamme Gialle ha completato la sua prova con il primato stagionale di 1h27'30«, alle spalle della spagnola Maria Perez, oro in 1h26'36» (record dei campionati) e della ceca Anezka Drahotova, argento in 1h27'03«. Nono posto per Valentina Trapletti con il record personale di 1h29'57». Fermata invece per tre proposte di squalifica Eleonora Giorgi quando era già staccata dalle migliori.



Amaro quarto posto per Massimo Stano nella 20 km di marcia ai campionati europei di atletica leggera in corso a Berlino. L'azzurro finisce quarto con il record personale di 1h20'51«, dopo una gara condotta da protagonista, appena un secondo dietro il russo Vasiliy Mizinov che coglie il bronzo in 1h20'50». Doppietta spagnola con il successo di Alvaro Martin (1h20'42«) davanti a Diego Garcia (1h20'48»). Chiude al sedicesimo posto l'altro azzurro Francesco Fortunato (1h23'04«), mentre non arriva al traguardo per una squalifica Giorgio Rubino.

