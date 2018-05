Bis di Bennett, dopo Praia a Mare conquista il traguardo di Imola. Yates sempre in maglia rosa

di Francesca Monzone

L’irlandese Sam Bennet della Bora Hansgrohe conquista in volata la dodicesima tappa del Giro d’Italia, 214 chilometri da Osimo all’autodromo di Imola.

Al secondo posto Danny Van Poppel della Lotto NL Jumbo seguito da Niccolò Bonifazio della Bahrein Merida. Quella di oggi è la seconda vittoria di Bennet alla corsa rosa dopo quella di Praia a Mare.

In classifica generale tutte le posizioni rimangono invariate, con Simon Yates della Mitchelton Schott sempre in maglia rosa.

Bennet nel finale si è lasciato andare ad un lunghissimo abbraccio con la sua fidanzata alla quale ha dedicato la vittoria di oggi. “Volevo ripagare il lavoro di tutta la squadra, che fin dal primo chilometri ha dato il massimo - ha commentato il vincitore dopo il traguardo - nel finale ho puntato i due che erano in fuga, sono andato al massimo senza mai fermarmi e sono riuscito a superarli”.

Tappa tranquilla per la maglia rosa Yates che si è limitato a controllare i suoi avversari. “Una giornata difficile mentre sulla carta doveva essere semplice. Oggi è andata bene nonostante il finale con la pioggia e la pioggia per me non è un problema”.

