Boxe, ​De Carolis torna sul ring: sfida Cocco per il titolo italiano

di Stefano Buttafuoco

Tutto pronto per l’attesa sfida tra Giovanni De Carolis (25-9-1) e Roberto Cocco (20-15-1) valevole per il vacante titolo italiano dei Supermedi.



Due nomi garanzia di generosità, spettacolo e tecnica pugilistica che sabato sera saliranno sul ring del Centro Sportivo del Coni “Giulio Onesti” dell’Acqua Acetosa per una cintura che entrambi vogliono fare propria per motivi diversi.



Cocco è stato nominato sfidante ufficiale da più di un anno e freme per riconquistare un titolo che conquistò per la prima volta nel lontano 2013 battendo ai punti Luciano Lombardi.



Per De Carolis (nella foto) si tratta invece di una cintura che manca nel suo prestigiosissimo palmares.



Poco più di due anni fa il pugile romano conquistava il Titolo Mondiale Wba mettendo al tappeto il tedesco Vincent Feigenbutz e facendo impazzire di gioia gli appassionati di boxe italiana



Da quel giorno tre sconfitte (contro Tyron Zeuge nel 2016, Viktor Polyakov nel 2017 e Bilal Akkawy nel 2018) che hanno temporaneamente estromesso l’allievo dei maestri Italo Mattioli e Luigi Ascani dalle classifiche internazionali ma che non hanno scalfito la sua autostima.



