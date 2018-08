Europei, bilancio positivo per Cassani. Viviani sarà il capitano per la prova in linea

di Francesca Monzone

Davide Cassani, il commissario tecnico della nazionale italiana, alla vigilia della prova più attesa di questi Campionati Europei di Glasgow, la prova in linea maschile, si dichiara soddisfatto dei risultati ottenuti e per domani punta tutto sul veronese Viviani, capitano azzurro che in questo Europeo ha conquistato un argento nell’omnium, la prova più difficile nelle competizioni su pista e l’oro con il quartetto.

Che tipo di corsa sarà?

“Sarà nervosa come il percorso, un circuito cittadino con diversi strappetti, non durissimo ma molto tecnico. Ci saranno due strappi a 6 e 3 chilometri dal traguardo e bisognerà stare sempre davanti. È un percorso adatto a uomini molto forti e in più potrebbe anche piovere”.

Chi saranno i favoriti per la vittoria?

“I favoriti come ho detto saranno uomini forti, in particolare quei velocisti che sono usciti dal Tour de France come Peter Sagan e Alexander Kristoff, ma anche Van Avermaet e Degenkolb”.

Chi sarà il nostro capitano domani?

”Elia Viviani. Anche se lui proviene dalla pista e non ha corso il Tour, secondo me sta molto bene e mi aspetto da lui una grande gara”.

Chi correrà insieme a Viviani?

“Ci sarà Matteo Trentin che avrà un ruolo fondamentale e anche se in stagione è caduto, sarà un punto di riferimento. Con lui ci sarà Sonny Colbrelli che esce da un ottimo Tour e quindi potrà fare tanto. Ho scelto anche Guarnieri che ha fatto bene al Tour e Marco Canola che fino ad ora ha disputato un’ottima stagione. Infine Puccio uno dei gregari migliori che c’è in circolazione. Poi Cimolai che all’Europeo dello scorso anno è andato bene e Ballerini, un giovane bravissimo”.

Sarà un’Italia competitiva?

“Secondo me abbiamo una buona squadra e possiamo fare sicuramente una corsa importante. I ragazzi cercheranno di proteggere il capitano fino al finale”.

Che tipo di Europeo è stato questo?

“Sicuramente un ottimo Europeo dove abbiamo conquistato medaglie importanti. Nella pista con il quartetto maschile abbiamo battuto la Gran Bretagna e due anni fa questo risultato era impensabile. Abbiamo poi confermato il quartetto delle donne e la bellissima medaglia nella corsa a punti delle ragazze e ancora l’argento di Viviani e il bronzo della Paternoster. Poi l’oro di Marta Bastianelli nella strada e l’argento di Braidot nella mountain bike. Siamo state una delle nazionali migliori”.

Finito l’europeo inizierà a lavorare sul mondiale. Ha avuto modo di sentire Vincenzo Nibali?

“Ieri c’è stato l’incontro tra Vincenzo, il medico, l’osteopata, il preparatore e il massaggiatore e sono tutti molto ottimisti. E sembra che correrà la Vuelta e non è poco arrivare al Mondiale con quella corsa nelle gambe. Sono convinto che al mondiale avremo un ottimo Nibali”.

Per quanto riguarda Gianni Moscon, era tra i convocati per questi Campionati Europei?

“Si, era tra i convocati. Avrebbe dovuto correre la prova a cronometro”.

Sarà tra i convocati al mondiale?

“Vediamo. Bisogna vedere quando tornerà a correre dopo la squalifica la sua condizione, è ancora tutto da valutare”.



