Campionati Europei, domani è il giorno delle bmx. Per l’Italia sette atleti in corsa

di Francesca Monzone

Dopo un giorno di riposo domani ai campionati Europei di Glasgow torna il ciclismo con le acrobazie della Bmx. L’Italia schiera sette atleti che sono stati convocati dal cittì Francesco Gargaglia. Capitano del gruppo azzurro è Giacomo Fantoni del Team Bmx Verona, già campione italiano e maglia azzurra agli ultimi Mondiali di Baku. Con lui ci saranno tanti giovani alle prime esperienze. I più giovani sono Davide Maestrutti e Pietro Bertagnoli, entrambi di appena 19 anni. Le gare del Bmx si svolgeranno in due giorni, domani e poi sabato, per lasciare subito dopo di nuovo la scena alla strada che domenica, con la prova in linea degli uomini, chiuderà questo europeo.

Domani sono in programma le batterie con le qualificazioni, sabato invece spazio alle semifinali e poi alle finali.

L’Italia non parte come favorita: i migliori saranno i francesi e gli olandesi, ma le possibilità di fare bene sono reali. Per la nostra squadra, che è giovane, questo Europeo è un punto di partenza per misurarsi in un grande evento e migliorarsi in vista del futuro.



Azzurri convocati

Bertagnoli Pietro Team Bmx Verona

Bonini Nicolò Ciclomania Racing

Cristofoli Roberto Dn 1 Evreux Bmx

Fantoni Giacomo Team Bmx Verona

Maestrutti Davide 48 Erre Bmx Team

Sciortino Martti A.S. Besnate A.S.D.

Tomizioli Michele Prototype Performance Team

