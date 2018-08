Europei Glasgow, Cusinato seconda nei 400 misti, argento azzurro anche nella staffetta. Pellegrini quinta

Ilaria Cusinato è argento nei 400 misti in 4'35«05 ai campionati europei al Tollcross International Swimming Centre di Glasgow. Per l'atleta padovana è la seconda prestazione personale di sempre dietro al 4'34»65, migliore prestazione italiana in tessuto stabilita al trofeo Sette Colli, a 21 centesimi dal record italiano stabilito da Alessia Filippi per l'argento alle Olimpiadi di Pechino nel 2008. Davanti a lei la francese Fantine Lesaffre in 4'34«17.



Niente podio per la staffetta italiana 4x100 stile libero guidata da Federica Pellegrini agli Europei di Glasgow. Le azzurre (Giada Galizi, Erika Ferraioli, Laura Letrari e Federica Pellegrini) si sono classificate al quinto posto con il tempo di 3:38.11. L'oro è andato alla Francia (3:34.65) davanti a Olanda (3:34.77) e Danimarca (3:37.03).



È d'argento la staffetta azzurra 4x100 stile agli Europei di Glasglow. Gli azzurri - Luca Dotto, Ivano Vendrame, Lorenzo Zazzeri e Alessandro Miressi - si sono classificati al secondo posto con il tempo di 3:12.90 alle spalle della Russia, medaglia d'oro con il tempo di 3:12.23. Terzo posto e medaglia di bronzo per la Polonia 3:14.20.

