Campionati Europei pista, l’Italia a caccia di medaglie

di Francesca Monzone



Si alza il sipario sugli europei di pista che si disputeranno a Glasgow, in Scozia, da oggi e si concluderanno domenica prossima. L’Italia punta a salire ai primi posti del medagliere. A scendere per primi in pista ci saranno gli atleti del quartetto maschile e femminile. Dopo due anni rivedremo Elia Viviani, oro olimpico dell’omnium. Con il campione veneto ci saranno Francesco Lamon, Liam Bertazzo e Filippo Ganna che cercheranno di migliorare l’argento conquistato a Berlino lo scorso anno.

Per la prova femminile di questa sera il tecnico Salvoldi ha scelto Letizia Paternoster, Elisa Balsamo, Marta Cavalli e Silvia Valsecchi: vogliono confermare l’oro del 2017.

Tante le possibilità azzurre di confermarsi e migliorarsi in questa prova continentale dove in palio ci sono anche le qualificazioni per le Olimpiadi di Tokyo 2020. Lo scorso anno l’Italia conquistò 6 medaglie, con due ori, un argento e tre bronzi e in questa edizione è possibile puntare più in alto, grazie anche al ritorno di Viviani, che vedremo nella prova dell’omnium.

Tra i favoriti ci sarà anche Filippo Ganna che dovrà difendere il suo primato nell’inseguimento individuale.

Il tecnico Villa è ottimista e non esclude di inserire Viviani anche nella prova dello Scratch di domani.



Azzurri convocati

Uomini:

Ceci Davide Ctfriuli

Ceci Francesco G.S. Fiamme Azzurre

Ceci Luca T°Red Factory Racing

Coledan Marco Wilier Triestina

Ganna Filippo Uae Team Emirates

Lamon Francesco G.S. Fiamme Azzurre

Moro Stefano Biesse Carrera Gavardo Asd

Scartezzini Michele Sangemini – M.G. K Vis

Viviani Elia Quick Step-Floors



Donne



Alzini Martina Astana Women’s Team

Andreotti Maila Ctfriuli

Balsamo Elisa G.S. Fiamme Oro

Barbieri Rachele G.S. Fiamme Oro

Bissolati Elena Racconigi Cycling Team

Cavalli Marta Valcar Pbm

Confalonieri Maria Giulia G.S. Fiamme Oro

Frapporti Simona G.S. Fiamme Azzurre

Manzoni Gloria Eurotarget – Bianchi – Vitasana

Paternoster Letizia G.S. Fiamme Azzurre

Valsecchi Silvia Bepink

Vece Miriam Valcar Pbm



Il programma

Giovedì 2 agosto



19.45-21.30 Inseguimento a squadre maschile e femminile – Qualificazioni



Venerdì 3 agosto



15.00-22.00 Sprint squadre maschile e femminile – Qualificazioni e Finali



Inseguimento a squadre maschile e femminile – Finali



Scratch maschile e femminile – Finali



Sabato 4 agosto



09.45-12.00 Inseguimento individuale femminile – Qualificazioni



200m sprint cronometro femminile – Qualificazioni



Chilometro da fermo maschile – Qualificazioni



14.45-18.00 Gara a punti femminile – Finale



Omnium maschile – Prima e seconda prova



Chilometro da fermo maschile – Finale



19.45-22.15 Inseguimento individuale femminile – Finale



Omnium maschile – Terza e quarta prova



Domenica 5 agosto



09.45-13.45 200m sprint cronometro maschile – Finale





© RIPRODUZIONE RISERVATA