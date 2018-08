Campionati Europei strada, Kristoff favorito. L’italia Punta su Viviani

di Francesca Monzone



Glasgow capitale del ciclismo europeo. Dopo le prove continentali su pista, la città scozzese ospiterà quelle su strada che si disputeranno dal 5 al 12 agosto. In palio ci saranno le maglie della Comunità Europea, dove lo scorso anno il titolo elite fu vinto da Alexander Kristoff, autore di uno sprint di potenza davanti il nostro Elia Viviani. La prova più attesa sarà proprio il 12 quando a scendere sulle strade scozzesi ci saranno di nuovo i professionisti. Ancora una volta il favorito numero uno sarà Alexander Kristoff e il tecnico Cassani, che punta alla vittoria, ha scelto Elia Viviani per il successo. Al suo fianco ci sarà anche Sonny Colbrelli che oltre ad essere un valido sostegno per la volata del veneto, potrebbe a sua volta ottenere il successo se le condizioni lo permettono.

Con loro ci saranno Cimolai e Guarnieri che tireranno la volata. Tra i convocati del tecnico Cassani anche Matteo Trentin che potrebbe essere la sorpresa per un finale fantasioso. Per la prova a cronometro invece ci sarà Filippo Ganna con Moreno Moser.

Per la corsa femminile le punte saranno Marta Bastianelli e Giorgia Bronzini, mentre per la prova contro il tempo ci saranno la Longo Borghini e la Cavalli. Il percorso ancora una volta si adatta molto ai velocisti con un tracciato di 230 chilometri articolato su un circuito di 14,4 da ripetere 16 volte.

Ci saranno solo tre strappi non impegnativi e il finale, con gli ultimi chilometri completamente piatti, saranno la cornice ideale per i velocisti.



Uomini

PROVA A CRONOMETRO – 8 AGOSTO:

Filippo Ganna – Uae Team Emirates

Moreno Moser – Astana

PROVA IN LINEA – 12 AGOSTO:

Davide Ballerini – Androni Giocattoli Sidermec

Marco Canola – Nippo-Vini Fantini-Europa Ovini

Davide Cimolai – FDJ

Sonny Colbrelli – Bahrain-Merida

Jacopo Guarnieri – FDJ

Salvatore Puccio – Team Sky

Matteo Trentin – Mitchelton-Scott

Elia Viviani – Quick Step-Floors



Donne

PROVA IN LINEA – 5 AGOSTO:

Bastianelli Marta Fiamme Azzurre/Alé Cipollini

Bronzini Giorgia Cylance Pro Cycling

Cavalli Marta Valcar Pbm

Cecchini Elena Fiamme Azzurre/Canyon Sram

Confalonieri Maria Giulia Fiamme Oro/Valcar Pbm

Longo Borghini Elisa Fiamme Oro/Wiggle High5

Paladin Soraya Alé Cipollini

Quagliotto Nadia Top Girls – Fassa Bortolo



PROVA A CRONOMETRO – 8 AGOSTO:

Cavalli Marta Valcar Pbm

Longo Borghini Elisa Fiamme Oro/Wiggle High5

