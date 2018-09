Canottaggio, un oro e due argenti per l'Italia

di Redazione Sport

Festa azzurra a Plovidiv, Bulgaria, dove gli atleti italiani hanno conquistato una medaglia d'oro e due d'argento. Giornata di festa per l'Italia nella prima giornata dei Mondiali di canottaggio a Plovdiv, Bulgaria. La squadra azzurra ha infatti portato a casa una medaglia d'oro e due d'argento, e in un quarto caso ha sfiorato il podio. L'oro è andato al quartetto formato da Filippo Mondelli, Andrea Panizza, Luca Rambaldi, Giacomo Gentili che continuano a dominare la scena nella specialità del «4 di coppia». L'armo italiano, già vittorioso agli Europei, si è presentato al traguardo davanti alla formazione australiana e all'Ucraina. Spettatore d'eccezione il presidente del Cio, il tedesco Thomas Bach, che in gioventù fu olimpionico di canottaggio. La barca italiana è stata in vantaggio fin dai primi metri ed ha saputo amministrare la gara, portandola a termine vittoriosamente.



<blockquote class="twitter-tweet" data-lang="it"><p lang="it" dir="ltr">Mondiali di canottaggio a Plovdiv... Dopo 20 anni, il 4 di coppia maschile vince l’Oro (Mondelli, Panizza, Rambaldi, Gentili)... Argento il quattro senza azzurro (Castaldo, Rosetti, Lodo, Di Costanzo)... E bravissimi Ruta e Oppo, anche loro Argento, nel doppio pl! 🇮🇹 <a href="https://t.co/tEB5tTZRUi">pic.twitter.com/tEB5tTZRUi</a></p>— Giovanni Malagò (@giomalago) <a href="https://twitter.com/giomalago/status/1040941034107281409?ref_src=twsrc%5Etfw">15 settembre 2018</a></blockquote>

<script async src="https://platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script>









Il primo dei due argenti è arrivato da Pietro Willy Ruta e Stefano Oppo, nella specialità del doppio Pl. I due azzurri, già secondi ai mondiali dello scorso anno e terzi agli europei di Glasgow 2018, hanno dominato per la prima metà di gara. L'Irlanda però ai 1500 metri è riuscita a raggiungere e superare il doppio azzurro chiudendo al primo posto la gara. Argento anche per il «4 senza» di Matteo Castaldo, Bruno Rosetti, Matteo Lodo, Marco Di Costanzo. La barca azzurra ha osservato a lungo il quartetto australiano che ha preso il largo fino ai 1500 metri poi, stimolati anche dall'attacco britannico, Castaldo, Rosetti, Lodo e Di Costanzo hanno messo tutto l'impegno possibile in una fantastica rimonta finendo a 25 centesimi dai campioni del mondo australiani. All'arrivo, primi gli australiani, poil'Italia e la Gran Bretagna Podio sfiorato invece per il 2 senza femminile con Alessandra Patelli, Sara Bertolasi (7:06.910) giunte al quarto posto precedute solo nel finale dalla barca spagnola. Vittoria al Canada, poi Nuova Zelanda e Spagna.

