Campenaerts si conferma campione europeo della prova a cronometro. Oro anche per la Van Dijk

di Francesca Monzone

Il belga Victor Campenaerts si conferma campione europeo della prova a cronometro. ha superato di soli 63 centesimi lo spagnolo Castovejo. Bronzo invece per il tedesco Maximilian Schachmann. Sotto tono la prova degli azzurri: Filippo Ganna dodicesimo con un ritardo di 1:42.15, e Moreno Moser ventiquattresimo a 3:53.45.



Si sono concluse le prove su pista ai Campionati Europei e la strada è protagonista con Campenaerts in una gara che si è corsa sul filo del rasoio. Il belga ha riconfermato il titolo europeo conquistato lo scorso anno. Nonostante i nomi più importanti della prove contro il tempo abbiano deciso di saltare l’appuntamento continentale, la gara è stata molto agguerrita. Tutto si è giocato nel finale quando sul tracciato della città scozzese è iniziata a scendere la pioggia e quelle che dovevano essere delle difficoltà climatiche si sono trasformate in punto di forza.

Il primo dei favoriti a segnare il tempo più veloce è stato il tedesco Schachmann con 54:06.16. Ma il primato è durato poco perché lo spagnolo Castoviejo ha fatto meglio del belga prendendosi la prima posizione.

La corsa è rimasta in sospeso fino alla partenza di Campenaerts, ultimo della start list. Il belga nonostante la pioggia nel finale di gara è riuscito ad andare più veloce degli altri e per un altro anno vestirà la maglia di campione continentale.



Ellen Van Dijk conquista la medaglia d'oro nella cronometro individuale ai campionati europei di ciclismo in corso a Glasgow. L'olandese completa i 30 km della prova in 41'39« precedendo di 2» la connazionale Anna van der Breggen e di 1'09« la tedesca Trixi Worrack. Sesto posto per la migliore delle azzurre Elisa Longo Borghini.

© RIPRODUZIONE RISERVATA