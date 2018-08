Ciclismo, Europei: Confalonieri vince l'oro nella corsa a punti

di Francesca Monzone

Ancora un oro per l’Italia ai Campionati Europei di pista a Glasgow in Scozia, con Maria Giulia Confalonieri che ha vinto la corsa a punti. Splendido risultato per l’azzurra guidata da Salvoldi, che ha conquistato la maglia di campionessa europea superando per un punto la bielorussa Savenka e due punti sulla russa Badykova, rispettivamente argento e bronzo. La Confalonieri in questa stagione aveva ottenuto un risultato storico per la pista femminile, conquistando il bronzo mondiale nella madison in coppia con la Paternoster.



Per l’Italia quella di oggi è la terza medaglia vinta in questa manifestazione continentale, dopo l’oro dell’inseguimento a squadre maschile e l’argento in quello femminile di ieri.



Per quanto riguarda le altre gare grande attesa per l’omnium di Elia Viviani, primo dopo lo scratch, ha accusato la seconda prova, la tempo race, dove ha chiuso in tredicesima posizione. Attualmente il veneto è ottavo con 56 punti. Nella classifica provvisoria il greco Volikakis è al comando con 68 punti. In serata le ultime due prove che assegneranno le medaglie di questa specialità.



Domani ancora due finali per gli uomini del cittì Villa, con Filippo Ganna super favorito nell’inseguimento individuale e Francesco Lamon, che a sorpresa ha conquistato la finale del chilometri da fermo.

