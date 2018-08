Ciclismo, Europei: volata d'oro per Marta Bastianelli. «È per mia figlia Clarissa»

di Francesca Monzone

Terza medaglia d’oro per l’Italia del ciclismo. Ai Campionati Europei di Glasgow in Scozia, Marta Bastianelli, in una volata a ranghi ristretti, ha conquistato il titolo europeo nella prova in linea, superando l’olandese Vos e la tedesca Brennauer. Quarto posto per una bravissima Elena Cecchini.



Una corsa durissima con un percorso cittadino che non ha regalato nulla a queste ragazze, con l’Italia che ha giocato in difensiva, ma che ha saputo rispondere ad ogni mossa delle avversarie. Nell’ultimo giro del circuito al comando erano passate Elisa Longo Borghini e Anne Marie Van Der Breggen, che per diversi chilometri sono rimaste da sole per poi essere riprese negli ultimi 2 chilometri. Nel finale il treno dell’Italia si è subito ben posizionato in testa e,senza troppi problemi, le azzurre sono riuscite a lanciare la Bastianelli verso la vittoria.



“È stata una corsa molto dura - ha commentato la vincitrice dopo la vittoria - Dedico questa maglia alla mia famiglia con mia figlia Clarissa e alle mie compagne di squadra, che hanno fatto un grandissimo lavoro. Ho fatto quello che mi aveva detto il mio tecnico Salvoldi di rimanere sempre nei primi posti. Per il resto posso solo dire che è stata una corsa pazza”.



Marta Bastianelli nata a Velletri ai Castelli Romani, è una delle atlete più esperte del team azzurro. Nel 2007 aveva conquistato il titolo mondiale nella prova in linea a Stoccarda e poi l’argento nello stesso anno a Sofia, oltre a due bronzi europei.



Il ciclismo azzurro con questo successo conquista la terza medaglia d’oro, dopo i due successi arrivati dalla pista e questa sera si giocherà un’altra finale con Francesco Lamon.

