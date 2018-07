Tour, volata vincente di Demare. Thomas saldamente in giallo

Il francese Arnaud Demare (Groupama-Fdj) ha vinto la diciottesima tappa del 105/o Tour de France, la Trie sur Baise-Pau, di 171 chilometri. Demare ha battuto in volata il connazionale Christophe Laporte e il norvegese Alexander Kristoff. Quinto posto per l'azzurro Sonny Colbrelli. Il britannico Geraint Thomas (Sky) resta in maglia gialla a tre giorni dalla conclusione della corsa, domenica a Parigi, con un vantaggio di circa due minuti sull'olandese Tom Dumoulin.

