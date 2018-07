Doping, media francesi: «Il Tour vuole escludere Froome»

Un fulmine si abbatte sul Tour del France. Gli organizzatori della Grande Boucle, che scatterà sabato prossimo, vogliono escludere Chris Froome, quattro volte vincitore a Parigi, dalla corsa. Alla base della decisione dell'Amaury sport organisation (Aso), proprietaria del Tour, la procedura in corso per l'anomalo tasso di Salbutamolo riscontrato nel corso della Vuelta dell'anno scorso, il 7 settembre 2017. Lo scrive il quotidiano Le Monde. La Sky, squadra di Froome, che ha vinto l'ultimo Giro d'Italia, è pronta a fare ricorso. La decisione è attesa per martedì con l'inizio della corsa programmato per sabato 7 luglio.

