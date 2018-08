Vuelta, Ben King vince la quarta tappa: Kwiatkowski ancora in maglia rossa

di Francesca Monzone

Ben King della Dimension Data in una volata a tre con Stalnov dell’Astana e Rolland della Educational First Drapac ha conquistato il primo arrivo in salita della Vuelta di Spagna: 161 chilometri da Velez-Malaga ad Alfacar in Andalusia. Quarto posto per Simon Yates della Mitchelton Schott che attaccando nel finale guadagna posizioni importanti nella classifica generale guidata sempre da Kwiatkowski della Sky.

In classifica generale il polacco ora ha un vantaggio di 7” sul tedesco Buchmann, 10” su Yates, 12” su Valverde della Movistar e 30 da Izaguire della Bahrein Merida. Quintana è ora ottavo a 33” Mentre Fabio Aru è a 47” subito dietro il colombiano Lopez. Ancora attardato Vincenzo Nibali che non riesce ad arrivare con il gruppo dei migliori e taglia il traguardo con un ritardo 11'04".

