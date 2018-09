Colpo grosso di Yates, sua la tappa e la maglia

di Francesca Monzone

Colpo doppio alla Vuelta: Simon Yates si prende la tappa e la maglia rossa nel giorno del riscatto e della rivincita di Nibali, campione e gregario per mostrare la sua condizione.

Una tappa la numero 14, entusiasmante e dura al tempo stessa. Salite e fughe, attacchi a ripetizione per controllare ogni mossa di chi voleva scappare.

Simon Yates primo in solitaria con 2 secondi su Lopez e Valverde. Poi Pinot, Quintana e Kruiswijk a pochi secondi. Mas a 18″. Uran a 26″. E bene sì è comportato Aru a 20” dal primo.

È cambiata la classifica generale. Yates è al comando con 20″ su Valverde e 25″ su Quintana, quarto Lopez a 47″. Tutto ancora apertissimo prima della tappa di domani, altro tappone alla Covadonga, poi martedì la

cronometro che potrebbe decidere tutto.



Artefice della frazione è stato il polacco Kwiatkowski che insieme a Roche e Bookwalter dopo un ottimo lavoro di attacco e cucitura è andato in testa con 10 secondi di vantaggio su Woods,con De Gendt a 42” e il gruppo dei big a 1′ ma c’è stata una spaccatura. Mancavano 31 chilometri

al traguardo.

La fiammata di Nibali, intanto, ha scaldato il cuore della gente. Lo squalo si è presentato in forma, ha attaccato, ha messo in difficoltà la maglia rossa. In una parola, é tornato Nibali, un Nibali formato mondiale.

Kwiatkowski era in testa ma quando si avvicinava l’arrivo, esattamente a 20 chilometri dal traguardo, Nibali é volato in testa.



Poco dopo il via è cominciata la fuga di giornata. Il gruppetto era composto da Ivan Garcia Cortina (Bahrain-Merida), Brent Bookwalter, Nicolas Roche (BMC), Thomas De Gendt (Lotto Soudal), Michael Woods

(Education First-Drapac) e Michal Kwiatkowski (Team Sky) mentre non si è presentato alla partenza Barle della Sky dopo la bruttissima caduta di due giorni fa.

Il vantaggio dei sei corridori era in crescita, 4 minuti dopo una quarantina di chilometri così gli uomini della Movistar con Kwiatkowski

in testa hanno cominciato a tirare e il divario si è assottigliato, anche perché loro, ossia quelli della Movistar ma anche la Cofidis, volevano tenere sotto controllo la corsa.

Due minuti e mezzo tra i battistrada, con De Gent che si è imposto nel GPM del Puerto de San Isidoro: i primi 100 chilometri sono scivolati via così.

Due gruppi che si controllavano, il divario rimaneva tra i 2’30-2’40” e poi in prossimità della salita di Alto de La Colladona è arrivato a 2’45” prima di salire a quasi quattro minuti e poi a tre minuti e mezzo a 70 chilometri dalla fine.

Domani si corre la quindicesima tappa della Vuelta. Conclude la seconda settimana di corsa prima del riposo di lunedì. Ci sono 185,5 chilometri da Ribera de Arriba a Lagos de Covadonga, con arrivo in quota di una

tappa di montagna che si annuncia spettacolare e dura.

© RIPRODUZIONE RISERVATA