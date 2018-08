Coni, Mattarella chiama Malagò: «Complimenti per le medaglie nel nuoto, ciclismo e canottaggio»

Il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, ha chiamato Giovanni Malagò per complimentarsi dei risultati ottenuti agli Europei dagli atleti azzurri di nuoto, ciclismo e canottaggio. Il numero uno del Coni ha quindi chiamato i presidenti delle tre federazioni, Barelli (Fin), Di Rocco (Fci) e Abbagnale (Fic) per condividere con loro il plauso di Mattarella, come richiesto dallo stesso capo dello Stato.

