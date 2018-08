Daisy Osakue, dal polverone a Berlino: «Ho il via libera, sono felice»

di Redazione Sport

«Mi spiace per il polverone che si è alzato questa settimana ma sono felice che sia uscito un problema che molte volte non viene considerato e viene fatto andare sotto al tappeto». Sono le parole di Daisy Osakue, la discobola azzurra recentemente ferita a un occhio a seguito di un'aggressione a Moncalieri. Oggi l'ok dei medici azzurri e della Nado per partecipare ai prossimi Europei di atletica a Berlino: «Fortunatamente oggi con il via libera della Nado potrò partecipare agli Europei - ha specificato Osuake alla festa Fidal che anticipa la partenza della spedizione azzurra in Germania - e per questo sono felice. Ieri poi sono stati presi gli aggressori, la legge farà il suo corso e loro pagheranno per quanto fatto a me e a tutte le altre vittime. Ora voglio tornare alla mia vita normale».

