Daisy Osakue è in finale nel lancio del disco agli Europei di atletica in corso a Berlino. La 22enne torinese che ha rischiato di non partecipare alle gare dopo essere stata ferita in un'aggressione a Moncalieri, dopo un primo tentativo nullo, ha ottenuto il pass con la misura di 58,73. La finale è in programma sabato.

© RIPRODUZIONE RISERVATA