Danilo Callegari: la nuova impresa si chiama Antarctica Extremè

di Redazione Sport

Si chiama 'Antarctica Extremè la prossima avventura dello specialista friulano dello sport estremo Danilo Callegari, che ha appena concluso la preparazione atletica in val di Fiemme, fra le Dolomiti del Trentino. Obiettivo: essere il primo uomo al mondo a realizzare un'impresa in Antartide caratterizzata dalla scalata della cima continentale più alta, dal raggiungimento del Polo Sud geografico assieme al lancio in solitaria con il paracadute. La partenza è prevista ad ottobre, ha annunciato Callegari presentando l'impresa a Cavalese, nella Magnifica Comunità di Fiemme. AntarcticaExtreme fa parte del «7Summits Solo Project», un progetto che vede Danilo impegnato a scalare le sette vette più alte dei sette continenti attraverso sette avventure, unendo all'impresa alpinistica vera e propria altre discipline outdoor estreme. Dopo il Sudamerica, l'Europa e l'Africa è la volta dell'Antartide. Un aereo porterà Danilo da Punta Arenas (Cile) ad Hercules Inlet, ai margini della banchisa sulla baia di Weddell; da questo punto Callegari punterà dritto al Polo Sud geografico, trainando una slitta per circa 1.300 km dal peso stimato di 160 kg complessivi di carico con tutto l'occorrente per la sopravvivenza. Raggiunto l'obiettivo, verrà prelevato da un aereo che lo porterà nella regione del Monte Vinson, la montagna più alta dell'Antartide. Dai cieli che sovrastano quest'area montuosa, verrà paracadutato da una quota di circa 5.000 metri da un aereo bimotore a elica. Giunto a terra, punterà al terzo e ultimo obiettivo di quest'avventura: la scalata del Monte Vinson, 4.897 metri, Tetto d'Antartide e quarta delle sue '7Summits'.

© RIPRODUZIONE RISERVATA